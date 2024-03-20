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Суд ЕС отменил санкции против белорусского предприятия

Суд ЕС постановил отменить санкции против белорусского ОАО «Белшина»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Суд Европейского союза постановил отменить санкции против белорусского предприятия ОАО «Белшина», которые были введены Советом Европы под предлогом поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

«Суд постановил аннулировать решения Совета ЕС <…>, касающиеся запретительных мер в отношении Белоруссии за ее содействие российской агрессии против Украины в тех разделах, которые имеют отношение к ОАО «Белшина». Суд обязал Совет ЕС оплатить все судебные издержки», — заявили в Европейском суде.

Впервые Европейский союз ввел санкции против предприятия под предлогом миграционного кризиса на границе Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии 2 декабря 2021 года.

До этого суд Европейского союза постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционных списков.

Из-за ситуации на Украине американская команда «Хаас» расторгла соглашение с пилотом.

Ранее в Евросоюзе рассказали о причинах снятия санкций с Воложа и Мндоянца.

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