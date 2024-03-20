Kering потеряла почти $8 млрд после падения выручки Gucci в Азии

Акции французской люксовой группы Kering рухнули на 17% до €361,5 после предупреждения компании о том, что продажи ее флагманского бренда Gucci в первом квартале упали примерно на 20% из-за снижения спроса среди китайских покупателей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:00 мск бумаги немного отыграли падение до €367,8. Только за один торговый день рыночная стоимость Kering сократилась более чем на €7,2 млрд ($7,9 млрд) — крупнейшее внутридневное падение с 1992 года.

Глава Kering Франсуа-Анри Пино связал резкое снижение выручки Gucci с более глубоким, чем ожидалось, спадом продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Модный дом уже не первый квартал безуспешно пытается реанимировать итальянский бренд, на который приходится около двух третей его прибыли. Предупреждение, вероятно, вызовет новую волну спекуляций о том, как Kering может снизить зависимость от марки, известной вычурными дизайнами, которые расходятся с нынешним трендом на сдержанность, отметило издание Bloomberg.

В целом сопоставимые продажи Kering, которой также принадлежат Yves Saint Laurent и Balenciaga, по ее прогнозам, упадут примерно на 10% в первом квартале. Это происходит на фоне охлаждения рынка предметов роскоши, особенно в Китае, где потребители из-за кризиса в секторе недвижимости и проблем с занятостью сократили траты на люксовые товары.

Новый дизайнер Gucci Сабато Де Сарно, назначенный в прошлом году, представил свою первую коллекцию в сентябре с более элегантной и минималистичной эстетикой по сравнению с яркими луками предшественника Алессандро Микеле. Но ее вещи поступили в магазины только в феврале, а ранние изделия новой коллекции Ancora, по данным Kering, были благосклонно встречены покупателями, отметило издание.

В конце декабря акции крупнейших игровых компаний рухнули из-за новых ограничений в китайских онлайн-играх.

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