Центробанк Армении прокомментировал ситуацию с картами «Мир»

Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Центрального банка (ЦБ) Армении.

Регулятор пояснил, что финансовые организации принимают решения о работе с платежными системами исходя из стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями. В случае с картами «Мир» банки руководствуются вероятной угрозой попасть под санкции США, отметил армянский Центробанк.

В ЦБ также обратили внимание, что при отказе работать с какой-либо платежной системой банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения условий их обслуживания.

До этого стало известно, что платежная система Армении официально уведомила российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), что банки — участники Armenian Card (ArCA) прекратят обслуживание карт «Мир» в конце марта.

19 марта ТАСС сообщил, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир» из-за угрозы подпасть под американские санкции. Отмечается, что ЦБ Армении представляет этот процесс как решение частных банков, чтобы «не обижать российскую сторону».

Ранее стало известно, что крупный казахстанский банк прекратит операции по картам «Мир».