Россияне отвернулись от фастфуда после ухода зарубежных сетей

Почти треть россиян стали реже ходить в рестораны быстрого питания после ухода зарубежных сетей из России (28%). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование Rambler&Co.

Большинство участников исследования заявили, что всегда предпочитали российские франшизы (32%). Еще 28% признались, что перешли на локализованные рестораны быстрого питания. При этом 12% все еще выбирают оставшиеся зарубежные бренды.

Между тем 44% опрошенных сказали, что стараются вообще не есть фастфуд. Еще 41% респондентов сообщили, что делают это крайне редко.

Каждый десятый россиянин заходит в рестораны быстрого питания раз в месяц. И только 2% участников опроса признались, что питаются фастфудом каждый день.

Среди причин посещения сетей быстрого питания россияне чаще всего называли желание побаловать себя (58%) и сэкономить время (18%). Также 12% опрошенных признались, что им нравится вкус. Еще 7% рассказали, что едят фастфуд для снятия стресса, для 4% — это способ сократить траты на еду.

Чаще всего россияне заказывают гамбургеры, чизбургеры и прочие виды бутербродов. Также популярностью пользуются блюда из курицы, такие как наггетсы, ножки и крылья. Чуть реже покупают роллы и пиццу.

До этого стало известно, что «Вкусно и точка» вдвое увеличила выручку в РФ.

Ранее в «Русском стандарте» подсчитали, сколько россияне в среднем тратили на фастфуд зимой.