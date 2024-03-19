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ФНС сообщила об увеличении налоговых поступлений в бюджетную систему в 2024 году

ФНС: налоговые поступления в бюджетную систему РФ вырастут на 12% в 2024 году

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Налоговые поступления в бюджетную систему России в 2024 году вырастут на 12%, а в федеральный бюджет за год — на 20%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, его цитирует РИА Новости.

По словам Егорова, поступления в систему увеличатся до 52,5 трлн рублей, а в федеральный бюджет — до 26,3 трлн рублей. При этом в консолидированный бюджет поступит на 11% больше налогов, чем в прошлом году, показатель достигнет 40,4 трлн рублей.

Подрастут также доходы региональных консолидированных бюджетов — на 1%. Они в совокупности составят 16,8 трлн рублей. Увеличатся и доходы бюджета, не относящиеся к нефтегазовым, — на 6%, они достигнут уровня в 12,5 трлн рублей.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что если в России примут новое налоговое законодательство, то оно должно вступить в силу с 1 января 2025 года, а нижней планкой повышения подоходного налога станет доход от 5 млн рублей в год.

Ранее в России предложили отменить транспортный налог.

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