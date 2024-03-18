Стоимость нефти Brent обновила максимум с ноября прошлого года

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $86 за баррель — максимума с 6 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 11:37 мск стоимость майского контракта поднялась до отметки в $86,3. Контракт на американскую WTI с поставкой в мае торговался на 50 центов или 0,6% выше — по $81,08 за баррель.

«Удары по российским НПЗ добавили $2-3 премии за риск к ценам на нефть на прошлой неделе, которая сохраняется, учитывая новые атаки в выходные», отметила аналитик в комментарии для агентства Reuters Vanda Insights Вандана Хар По ее словам, для дальнейшего существенного движения вверх или вниз рынку нужны новые драйверы.

В субботу в результате одного из ударов вспыхнул кратковременный пожар на Славянском НПЗ в Краснодаре мощностью 170 тыс. б/с. По оценкам издания, атаки вывели из строя около 7% российских нефтеперерабатывающих мощностей в первом квартале.

Кроме того на цены влияет и обострившаяся на Ближнем Востоке ситуация в секторе Газа после решения Израиля начать операцию в анклаве Рафах, где размещены более 1 млн беженцев. Канцлер Германии Шольц предупредил, что это сильно осложнит перспективы мирного урегулирования.

Поддержку ценам также оказывает высокий спрос на топливо в США по мере завершения ремонтных работ на НПЗ.

На прошлой неделе стоимость Brent и WTI выросла на 11% и 13% соответственно с начала 2024 года.

До этого стало известно, что на атакованном украинскими беспилотниками Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба.

Ранее стоимость нефти вернулась к максимумам прошлого года.