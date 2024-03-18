Правительство предложило поправки в Налоговый кодекс

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, реализующими Основные направления налоговой политики. Об этом пишет ТАСС.
Документ содержит меры по совершенствованию администрирования, социальные новеллы по НДФЛ и нормы поддержки бизнеса.
Поправками предлагается облегчить требования для участия в налоговом мониторинге — снизить пороги по обороту и активам с 1 млрд до 800 млн руб., по уплаченным налогам — со 100 млн до 80 млн руб, уточняет издание.
Кроме того, ФНС получит сведения о многодетных семьях для предоставления им льгот по имущественным налогам в беззаявительном порядке.
В части НДФЛ законопроект освобождает от налога доходы от получения жилья из госсобственности с частичной оплатой. Также право на соцвычет распространяется на медуслуги для недееспособных детей без ограничения по возрасту.
Для налога на прибыль отменяется требование о составе активов эмитента при реализации небольших пакетов акций по нулевой ставке. Сейчас необходимо, чтобы не более 50% активов компании приходилось на недвижимость в РФ.
ФНС наделяется полномочиями утверждать критерии ликвидности залогового имущества и оценивать платежеспособность компаний при изменении сроков уплаты налогов.
Предлагается освободить от НДФЛ процентный доход по вкладам до 1 млн руб. по ключевой ставке ЦБ. Вводятся правила учета необлагаемой суммы для вкладов свыше 1 года.
До этого стало известно, в каких регионах РФ платят самую высокую зарплату.
Ранее ФНС раскрыла статистику по повышенному НДФЛ для состоятельных россиян.