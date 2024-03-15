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Еще одна крупная российская компания «переехала» с Кипра

Российская Globaltrans сменила регистрацию с Кипра на ОАЭ

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Ahmed Jadallah/Reuters

Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans завершил свой «переезд» из Кипра, сообщает «Прайм».

Группа перерегистрировала бизнес в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market в Объединенных Арабских Эмиратах. Официальную лицензию Globaltrans получила в пятницу, 15 марта.

Ценные бумаги компании продолжат обращаться на Лондонской и Московской биржах. Действий со стороны акционеров в отношении редомициляции не требуется, подчеркнули в Globaltrans.

В прошлом месяце головная компания группы «Тинькофф» завершила перерегистрацию с Кипра в Россию. Она зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.

До этого стало известно, что в России создадут еще три ОЭЗ в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Кроме того, будут расширены две действующие особые экономические зоны — в Калужской области и Липецке.

Ранее сообщалось, сколько компаний сменили юрисдикцию на российскую за первое полугодие 2023 года.

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