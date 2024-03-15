Доля иностранных брендов в торговых центрах Москвы упала почти вдвое

Доля зарубежных брендов в торговых центрах Москвы за 2022 — 2023 годы упала с 44,2% до 28%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании Nikoliers.

«Доля иностранных брендов в ТЦ заметно сократилась за счет ухода крупных игроков: H&M, Uniqlo, Inditex, IKEA и других», — отмечает старший директор департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Анна Манькова.

Изменения произошли и в структуре иностранных арендаторов. Раньше основные торговые площади занимали Испания (16,3%), Франция (15,9%) и Германия (13,7%). Сейчас почти половина арендованных в московских моллах пространств приходится на французские, итальянские и турецкие марки.

Большую часть освободившихся площадей в ТЦ Москвы заняли отечественные бренды. В результате к концу прошлого года доля свободных пространств в моллах составила 8,2%, что всего на 1,1% больше, чем в четвертом квартале 2021 года.

До этого в Россию пришли два новых международных бренда.

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