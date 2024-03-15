Россияне бросились покупать легковые авто с пробегом

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам февраля взлетели на 23% по сравнению с январем и составили 399,4 тыс. «легковушек». Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Всего за два месяца в стране было продано 724,1 тыс. подержанных автомобилей. Это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Чаще всего в феврале покупали авто бренда Lada — 101,6 тыс. машин с пробегом (+17,4% год к году). На втором месте Toyota. Поддержанных «японцев» в отчетном периоде было продано 42 тыс. штук, что на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Топ-3 замыкает южнокорейский Hyundai, чьи продажи составили 21,4 тыс. авто (-4,5%).

До этого россиян предупредили о скором подорожании иномарок. Из-за новых ограничений цены на автомобили, ввезенные в РФ по параллельному импорту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 1 апреля могут вырасти до 30%.

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