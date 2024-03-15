В Токио выразили удовлетворение соглашением с Россией о квотах на вылов лососевых

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси выразил удовлетворение достижением соглашения с Россией о квотах на вылов лососевых российского происхождения в японской 200-мильной зоне. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию чиновника в Токио сообщает РИА Новости.

Хаяси отметил, что несмотря на сложность в двухсторонних отношениях, Япония и Россия должны как соседние страны взаимодействовать в вопросах рыбного промысла. Он назвал «определенным результатом» достигнутое на заседании совместной комиссии по рыболовству соглашение по квотам на вылов японскими рыбаками лосося и форели российского происхождения в 200-мильной зоне Японии.

При этом Хаяси потребовал скорейшего возобновления переговоров о возможности промысла японскими рыбаками в районе южных Курил. Он выразил претензии Москве в связи с нежеланием российской стороны вступать в переговоры по этому вопросу.

РИА Новости напомнило, что на переговорах рассматривались квоты на вылов в исключительной экономической зоне Японии лососевых рыб, которые появляются из икры в реках на российской территории, так как в соответствии с международным правом, страна, на чьей территории произошло появление рыбы на свет, обладает правами на нее. Поэтому Москва и Токио каждый год проводят переговоры о квоте на вылов рыбы и суммах, которые Япония должна выплатить России. Лишь только после этого японские рыбаки могут приступить к вылову рыбы.

До этого на японской АЭС «Фукусима-1» приостановили сброс очищенной воды из-за землетрясения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о способности России обогнать Японию в экономике.