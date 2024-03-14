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Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Литвы

Белоруссия ввела запрет на ввоз некоторых товаров через участок границы с Литвой

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Depositphotos

Белоруссия вводит запрет на ввоз отдельных товаров через участок границы республики с Литвой. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского правительства.

Под запрет попали следующие товары: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, ряд других сброженных напитков, спирт этиловый, уксус, шины, пневматические и резиновые покрышки, одежда. Кроме того, в Белоруссию нельзя будет ввозить «прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств».

В заявлении правительства страны отмечается, что это ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.

Ранее парламент Латвии запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.

До этого сообщалось, что Литва с 1 марта решила закрыть пограничные пункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией.

Ранее Лукашенко заявил, что Литва и Польша «пакостями» против Белоруссии «выстрелили себе в ногу».

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