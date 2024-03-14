Бывшим хозяевам ЧЭМК предъявили многомиллиардный иск

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) неосновательное обогащение в размере свыше 25,8 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы опубликованные пресс-службой суда.

В исковом заявлении Генпрокуратура просит суд солидарно взыскать с Юрия Антипова, Людмилы Антиповой и Михаила Антипова, а также с АО «Компания Эталон» в пользу государства 25 млрд 830 млн 654 тыс. рублей 81 копейку.

Прокуратура настаивает на признании недействительным соглашения от 19 октября 2022 года, по которому Юрий Антипов был освобожден от долгов перед государством на сумму более 25,8 млрд рублей по возврату госсредств и процентов по ним. Генпрокуратура считает, что прощение такого значительного долга не имело экономического обоснования и было осуществлено в ущерб публичным интересам.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля по требованию Генпрокуратуры передал в собственность РФ акции ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов».

Еще 16 февраля президент Владимир Путин поддержал идею о выводе крупного металлургического производства ЧЭМК за пределы Челябинска из-за его негативного влияния на экологию. 22 февраля комбинат начал остановку электродного производства согласно президентскому поручению. Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства, к этому уже ведется подготовка.

Ранее Путин рассказал о росте промышленного производства в России.