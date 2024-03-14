ФТС раскрыла объем внешней торговли России

Внешнеторговый оборот России по итогам января упал на 12,8% в годовом выражении, до $48,7 млрд. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Объем экспорта в январе упал на 14,2% год к году и составил $28,7 млрд. Чаще всего из страны вывозили минеральные продукты. На их долю пришлось 61,2% от общего экспорта. Также РФ активно продавала продовольственные товары и сырье для их производства (10,4%).

Импорт за период сократился на 10,6%, до $20 млрд. Россия в больших объемах закупала из-за границы машины, оборудование и другие товары (50,2% от общей доли поставок). На продукцию химической промышленности пришлось 19,5%, продовольственные товары и сырье для их производства — 13%.

Ключевыми партнерами России продолжают оставаться страны Азии. На них пришлось 74% товарооборота.

На днях стало известно, что Германия вошла в тройку главных торговых партнеров России в Европе.

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