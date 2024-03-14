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Криптоэксперт рассказал, когда биткоин подешевеет на 10%

Криптоэксперт Торопцев: курс биткоина в мае снизится на 10%

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Shutterstock

Курс биткоина в мае может снизиться на 10-20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал региональный директор биржи криптовалют CommEX Антон Торопцев.

«Временной период с повышенной волатильностью и возможным проседанием курса биткоина — это период нескольких недель после халвинга, который состоится в середине апреля урезания вознаграждения за добычу биткоина в два раза. Владельцы предпочтут распродать биткоины, чтобы покрыть операционные расходы и выйти в прибыль, пока монеты торгуются на максимуме», — пояснил криптоэксперт.

Продажи криптовалюты могут подтолкнуть ее курс вниз.

По словам эксперта, оптимальная стратегия для входа в биткоин — это не ожидание чуда и какого-то подходящего момента для покупки. Если речь идет о непрофессиональном инвесторе, высока вероятность того, что он подвержен эмоциям, и для входа или выхода из криптовалюты будет выбран самый неподходящий момент, пояснил Торопцев.

«Оптимальная стратегия в этом случае — равномерная покупка определенного количества биткоинов или долей монеты через равные промежутки времени, невзирая на его курс, что позволит усреднить цену входа в актив», — заключил Торопцев.

По данным криптобиржи Binance на 9:00 мск 14 марта, один биткоин стоит более $73 тыс., что является историческим максимумом. Только за последние 30 дней биткоин подорожал более чем на 50%. Исходя из прогноза Торопцева, в мае курс криптовалюты может составить $58,4 тыс.-$65,7 тыс.

Ранее основатель сервиса контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин сказал «Газете.Ru», что лучшее время для покупки биткоина — это первое мощное снижение цены криптовалюты на 20%.

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