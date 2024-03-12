Финансист объяснил ослабление курса рубля

Курс рубля на торгах Мосбиржи 12 марта обновил недельный минимум и потеряла 0,6% к большинству ключевых валют из-за сокращения российского экспорта. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Давление на рубль может постепенно усиливаться из-за сокращения экспорта в количественном выражении, что вызвано санкциями и геополитикой. Хотя эти же факторы способны снижать и импорт, что уменьшит дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением», — прокомментировал эксперт.

Тем не менее дисбаланс может сохраняться, в том числе под воздействием возросших бюджетных расходов РФ и относительно высокого объема выводимого из страны капитала, подытожил Бабин.

На торгах Мосбиржи 12 марта курс доллара поднимался до 91,1 руб. (+50 копеек к уровню закрытия торгов понедельника), евро — до 99,8 руб. (+40 копеек).

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с «Газетой.Ru» допустила временное ослабление курса рубля после выборов президента России. По ее прогнозу, доллар может стоить 95-98 руб.

Ранее финансист объяснил, почему рубль укрепляется.