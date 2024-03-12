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Поставки российского угля в Азию за год серьезно упали

Kpler: поставки российского угля в Азию за год снизились на 21,6%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Россия по итогам февраля продала странам Азии 8,48 млн тонн угля. Это на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

При этом февральский показатель оказался немного выше январских 8,37 млн тонн. До этого поставки российского угля по направлению снижались на протяжении шести месяцев подряд.

Морской экспорт угля из России в Азию достиг пика в 14,69 млн тонн в апреле прошлого года. Большая часть поставок пришлась на Индию, второго по величине импортера угля в мире после Китая. Привлечь покупателей позволили большие скидки на энергоноситель.

Однако в последнее время российским производителем угля становится все сложнее конкурировать за азиатский рынок. Экспорту вредят высокие транспортные расходы, а также снижение цен на индонезийский и австралийский уголь.

До этого ОПЕК и МЭА впервые за полтора десятилетия не сошлись в прогнозах на спрос нефти.

Ранее стало известно, сколько РФ заработала на переориентации поставок углеводородов.

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