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В Налоговый кодекс внесут крупные поправки

Минфин прорабатывает новую систему налогообложения в России

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Depositphotos

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила масштабные поправки в Налоговый кодекс РФ. Как выяснили «Известия», речь идет об ужесточении налогового администрирования, изменении порядка расчета ряда налогов и оптимизации налоговой отчетности для предпринимателей.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что пакет поправок направлен на совершенствование налогового законодательства в целях создания более эффективной и справедливой системы. В частности, предлагается ввести срок, по истечении которого документ от налоговиков в электронном виде считается полученным налогоплательщиком.

«Также исключается основание для приостановки операций по счетам компаний в банке в случае неисполнения обязанности по передаче квитанции о приеме требования о представлении документов от налоговой», — пояснил Груздев.

Кроме того, российским ИТ-компаниям, претендующим на льготные ставки, предлагается ограничить круг аффилированных лиц только российскими организациями. Еще одно новшество — возможность не сдавать «нулевую» отчетность в целях снижения административной нагрузки на бизнес.

Пакет поправок призван реализовать поручения президента Владимира Путина о модернизации налоговой системы, прозвучавшие в его недавнем послании Федеральному собранию. Глава государства потребовал сделать распределение налоговой нагрузки более справедливым — повысить ее для обеспеченных граждан и компаний, а для малоимущих слоев снизить за счет льгот и преференций.

До этого Минфин предложил пересмотреть расчет налога на вклады сроком свыше года.

Ранее правительство РФ начало прорабатывать повышение НДФЛ.

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