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Госдолг развитых стран за 15 лет вырос вдвое

ОЭСР: госдолг развитых стран удвоился за 15 лет и достиг $54 трлн

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Global Look Press

Суммарный объем госдолга развитых стран за последние 15 лет вырос более чем вдвое, достигнув $54 трлн. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

С 2008 года значение выросло на порядка $30 трлн. Аналитики ожидают, что к концу 2024-го показатель превысит $56 трлн.

Больше половины от общего объема госдолга приходится на США — около $30 трлн. Основными кредиторами страны выступают Китай и Япония. На Евросоюз приходится около 20% суммарного госдолга развитых стран.

В ОЭСР входит 38 государств, включая большинство стран ЕС, США, Канаду, Японию и Турцию. На них приходится более 60% мирового ВВП. Россия не является членом организации.

До этого Илон Маск спрогнозировал будущее США при растущем госдолге.

Ранее в Счетной палате США предупредили, что госдолг страны к 2050 году может на 200% превысить экономику.

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