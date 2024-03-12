Альфа-Банк запустил вертикальные карты с прозрачными элементами и логотипом, сообщает пресс-служба банка.

«Сейчас мы все чаще носим карты вертикально — в чехле смартфона. Мы учли эту тенденцию и выпустили карту с симметричными прозрачными элементами и логотипом в виде буквы А», — рассказал директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Алексей Гиязов.

Он добавил, что банк обновил дебетовую карту. По его словам, в ближайшее время планируется обновить дизайн других карт.

На новой карте данные клиента размещены на обороте, чтобы они были скрыты при оплате покупок.