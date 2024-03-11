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Эксперт предрек биткоину рост до $75 тысяч

Финансовый аналитик Антонов: стоимость биткоина может вырасти до $75 тысяч

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Depositphotos

Курс биткоина может вырасти до пределов 73-75 тысяч долларов. Такое мнение выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передает «Российская газета».

«При отсутствии значимых негативных новостей и сохранении текущих рыночных условий рост может усилиться до зоны 73-75 тысяч долларов», — сообщил Антонов.

Отмечается, что с начала 2024 года биткоин прибавил в стоимости на 70%. Факторами резкого роста называются неопределенность в мировой экономике, повышенный спрос на ETF-биткоины (биржевые фонды, в которых размещены ценный бумаги на основе сектора, товара или индекса).

Также стало известно, что стоимость биткоина достигла 72 тысяч долларов в понедельник, 11 марта. Отмечается, что по состоянию на 14:50 по московскому времени курс криптовалюты составлял $72 226. Однако к 14:58 по московскому времени показатель снизился до $71 530.

При этом в конце августа 2023 года объем торговли биткоинами был на рекордных минимумах. Глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено пояснял, что объемы торгов снижаются на «медвежьих» рынках по мере ухода розничных инвесторов. Он отмечал, что это произошло в течение 2022 года на большинстве криптобирж. Также на тренд повлияли регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае.

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