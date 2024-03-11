Стало известно, в какой стране россияне чаще присматривают недвижимость

За рубежом россияне в первые два месяца текущего года проявляли наибольший интерес к покупке недвижимого имущества в Турции, Таиланде и Грузии. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные инвестиционной компании Edeluxe.

«Более 40% запросов от соотечественников в январе-феврале касались приобретения турецкой жилплощади. Годом ранее спрос на нее превышал текущие показатели на 39,5%», — рассказала основатель Edeluxe Юлия Щукина

По словам Щукиной, 17% поступивших вопросов затрагивали объекты в Таиланде.

«Относительно февраля 2022 года заинтересованность в тайских лотах выросла на 43 процента», — уточнила она.

Грузинское жилье привлекло 13% от общего числа запросов.

«В феврале прошлого года россияне интересовались грузинской недвижимостью на 24% активнее, нежели месяцем ранее», — добавила Щукина.

Также глава компании посоветовала присмотреться к Японии в преддверии Олимпиады, Оману с его льготами для резидентов и Камбодже, чей рынок стремительно развивается.

До этого стало известно, что в России женщины чаще являются собственниками жилья, чем мужчины.

Ранее риелтор назвал россиянам лучший срок для покупки квартиры.