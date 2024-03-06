В России женщины чаще являются собственниками жилья, чем мужчины

В большинстве российских семей собственниками квартир являются женщины — 37%. 35% респондентов владеют недвижимостью в совместной собственности, а в 28% случаев собственники — мужчины. Это показало исследование «Главстрой Регионы», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом половина россиян (51%) признались, что решение о выборе того или иного объекта недвижимости для покупки/аренды принималось сообща. Тем не менее, в 29% семей последнее слово оставалось за женщиной, а в 20% — за мужчинами.

Параметры оценки при этом и у мужчин, и у женщин практически одинаковые, на первое место выходит цена. На втором месте у мужчин — локация, а у женщин — планировки. Далее у мужчин в порядке убывания следуют — планировка, инфраструктура, инженерные коммуникации, архитектура и благоустройство. У женщин: локация, архитектура и благоустройство, инфраструктура, инженерные коммуникации. В обоих случая сравнение с конкурентами интересовало респондентов в наименьшей степени.

Превалирующая доля женщин среди покупателей квартир была с 2019 по 2021 год, в 2022 году доля мужчин резко возросла и составила 54%. В 2023 году ситуация начала стабилизироваться, а доля мужчин и женщин выравнивается.

В последние пять также наблюдается следующая тенденция — женщины чаще отдают предпочтения небольшим квартирам от студий до планировок формата 2-евро. Отражение этой тенденции просматривается и в средней площади покупаемой квартиры, у женщин это 41 кв. м, а у мужчин на 11% больше — 45,5 кв. м.

При этом, согласно статистике звонков и посещения сайтов жилых проектов, первичный контакт чаще осуществляет все-таки женщина, особенно в случае перехода с «досок объявлений», разница здесь в 1,5-2 раза по сравнению с мужчинами.

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