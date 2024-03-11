Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

IKEA ищет пути досудебного решения проблем c налоговой в РФ

IKEA готова пойти на мировую по многомиллиардному налоговому иску

close
100%
Depositphotos

Компания IKEA заявила о готовности урегулировать в досудебном порядке налоговый спор с Федеральной налоговой службой (ФНС) России, требующей взыскать с одной из ее структур более 12,9 млрд рублей.

На заседании в Арбитражном суде Московской области представитель ООО «Торг» (входит в IKEA) отметил: «Надеемся, что сможем закрыть этот кейс без решения... Сделаем со своей стороны все необходимое».

По его словам, IKEA направила предложение об урегулировании руководителю ФНС Даниилу Егорову и ждет ответа.

Налоговая инспекция требует признать недействительным перечисление «Торгом» 12,9 млрд рублей ирландской Fami Limited и взыскать эту сумму в доход государства.

Ранее суд запросил у «Торга» документы, включая договоры с »Яндекс Маркетом» на поставку товаров IKEA. В ноябре 2022 года маркетплейс сообщал о планах выкупить остатки продукции шведского бренда в России.

IKEA приостановила продажи в России в марте 2022 года из-за конфликта на Украине. В июне она объявила о сокращениях в стране и продаже местных фабрик. Группа Газпромбанк выкупила сеть ТЦ «Мега» у Ingka Centres.

До этого Декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов, рассказал за что в России штрафуют западные IT-компании. По словам эксперта наиболее частая статья 13.41 КоАП РФ — неудаление запрещенного контента в России. Кроме того, одним из распространенных штрафов для зарубежных компаний является нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее в России наладили параллельный импорт товаров IKEA.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами