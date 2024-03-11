В России может появится новая программа льготной ипотеки

Молодым специалистам могут предоставить возможность приобрести жилье по льготной ипотеке со ставкой 3% и сроком до 50 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на мнение директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «ГК А101» Рустама Азизова.

По его словам, сейчас основными покупателями жилья являются люди старше 35 лет с доходом от ₽200 тыс. на человека, которые могут позволить себе просторные квартиры.

«Мы предлагаем запустить молодежную ипотеку, чтобы молодые специалисты могли приобретать семейные квартиры», – отметил Азизов.

Предлагаемые параметры молодежной ипотеки: ставка 3%, срок кредита до 50 лет, первоначальный взнос 15%, сумма кредита до ₽15 млн в Москве и Санкт-Петербурге и ₽9-12 млн в других регионах. Также предусматривается госсертификат на ₽500 тыс. на первоначальный взнос для вступивших в брак двух молодых специалистов до 30 лет.

«Ежемесячные выплаты по молодежной ипотеке составили бы до ₽30 тыс., а при ипотеке с господдержкой около ₽70 тыс. за квартиру за ₽12 млн. Средний доход молодых специалистов не позволит им выбрать такую ипотеку», – пояснил Азизов.

Он добавил, что около 90% продаж компании в прошлом году пришлось на льготные ипотечные программы, в том числе 50% – на ипотеку с господдержкой. При этом доля молодежи в возрасте 23-25 лет, покупающей жилье, не дотягивает до 10%.

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