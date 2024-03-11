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Россия заработала более $50 млрд на переориентации поставок углеводородов

Россия получила $56 млрд на переориентации поставок углеводородов

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Lucy Nicholson/Reuters

Российская Федерация в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в другие страны почти $187 млрд — на $56 млрд больше, чем в среднем экспортировала страны Европы до введения ими антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб крупнейших покупателей российских углеводородов.

27 семь стран Европейского союза до введения санкций в отношении России закупали у нее углеводородов в среднем на $102,5 млрд ежегодно, при этом в прошлом году этот показатель составил лишь $31,6 млрд. По итогу объем неполученных доходов от поставок в указанные страны составил $70,9 млрд.

При этом общая сумма поставок в такие страны, как Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия, — в прошлом году составили $186,7 млрд против $59,9 млрд в среднем за 2019-2021 годы (показатели за 2022 год не брались из-за аномальных колебаний в стоимости импорта). То есть Россия дополнительно заработала на этих направлениях $126,8 млрд, что на $56 млрд больше выпавшей прибыли от поставок странам Европейского союза.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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