Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши на переговорах с фермерами отказался закрыть границу с Украиной

Фермеры: власти Польши не закроют границу с Украиной для сельхозтоваров

close
100%
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Представитель польских фермеров Анджей Собочиньский заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с протестующими фермерами заявил, что граница с Украиной для поступающих через нее украинских сельскохозяйственных товаров закрыта не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, границы не закроют, но будут снимать излишки зерна за счет государства.

Собочиньский подчеркнул, что министерство сельского хозяйства Польши должно подсчитать, сколько в стране излишков и сколько средств нужно выделить.

По его мнению, подобные меры являются решением проблемы.

До этого один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна заявил, что в случае провала переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском польские фермеры планируют расширить протестные действия и «остановить страну». 

По словам Варны, после «нахождения на баррикадах» в течение двух месяцев фермеры понимают, что власти страны не воспринимают их серьезно: «не решено ни одной проблемы».

Ранее польская оппозиция собралась инициировать вотум недоверия главе МВД страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами