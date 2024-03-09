Премьер Польши на переговорах с фермерами отказался закрыть границу с Украиной

Представитель польских фермеров Анджей Собочиньский заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с протестующими фермерами заявил, что граница с Украиной для поступающих через нее украинских сельскохозяйственных товаров закрыта не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, границы не закроют, но будут снимать излишки зерна за счет государства.

Собочиньский подчеркнул, что министерство сельского хозяйства Польши должно подсчитать, сколько в стране излишков и сколько средств нужно выделить.

По его мнению, подобные меры являются решением проблемы.

До этого один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна заявил, что в случае провала переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском польские фермеры планируют расширить протестные действия и «остановить страну».

По словам Варны, после «нахождения на баррикадах» в течение двух месяцев фермеры понимают, что власти страны не воспринимают их серьезно: «не решено ни одной проблемы».

Ранее польская оппозиция собралась инициировать вотум недоверия главе МВД страны.