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Россиян предупредили о рисках при вкладах с высокими ставками

Адвокат Данилов рассказал о риске банковских вкладов с высокими ставками

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем не выгодные варианты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Данилова, речь может идти о страховом полисе или другом инвестиционном продукте с рисковой доходностью.

Юрист отметил, что самым неприятным может стать ситуация при досрочном снятии денежных средств, когда банк вернет лишь выкупную сумму, которая, как правило, составляет половину от вложенных средств. Если страхование накопительное, то вносить деньги нужно регулярно, иначе банк может расторгнуть договор.

Еще одним вариантом Данилов назвал вклад в драгметаллах. Он отметил, что цены на металлы также подвержены инфляции. Кроме того, такие счета не входят в систему страхования вкладов, в случае банкротства банка деньги вернуть очень сложно.

Эксперт также упомянул популярные последнее время накопительные счета с плавающим процентом. По ним анонсируется высокая ставка, однако на деле она зависит от размера остатка на счете, срока хранения денег и оборота средств. При этом могут иметь место и другие условия вроде комиссии, которая может свести на нет всю заявленную доходность.

Неожиданно высокие ставки по вкладам также могут указывать на то, что банк испытывает серьезные финансовые проблемы и находится в шаге от банкротства или отзыва лицензии.

В декабре финансист Лазарь Бадалов предупреждал, что банковские вклады, включающие инвестиционные продукты, могут быть невыгодными с точки зрения доходности. Специалист подчеркивал важность понимания, что гарантии получения дохода от инвестиций нет, и инвестиционная часть не застрахована в системе страхования вкладов.

Ранее финансист объяснил ослабление курса рубля.

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