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ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие иностранной валюты

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Depositphotos

Центральный банк РФ продлил еще на шесть месяцев ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

В заявлении уточняется, что решение было принято в связи с продолжающими действовать антироссийскими санкциями. При этом рестрикции, касающиеся иностранной валюты, будут действовать до 9 сентября текущего года.

«Банк России продлил еще на полгода <...> ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения <...> в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в публикации.

Кроме того, регулятор решил продлить запрет на взимание комиссии при выдаче валюты других государств с вкладов и счетов граждан. Эти ограничения также будут действовать следующие шесть месяцев.

5 марта газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не распространять в публичном пространстве информацию о сотрудничестве с зарубежными партнерами. Журналисты сослались на документ, подписанный заместителем председателя финансового регулятора Ольгой Поляковой.

Ранее в ЦБ РФ оценили процесс тестирования цифрового рубля.

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