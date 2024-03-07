ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Центральный банк РФ продлил еще на шесть месяцев ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

В заявлении уточняется, что решение было принято в связи с продолжающими действовать антироссийскими санкциями. При этом рестрикции, касающиеся иностранной валюты, будут действовать до 9 сентября текущего года.

«Банк России продлил еще на полгода <...> ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения <...> в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в публикации.

Кроме того, регулятор решил продлить запрет на взимание комиссии при выдаче валюты других государств с вкладов и счетов граждан. Эти ограничения также будут действовать следующие шесть месяцев.

5 марта газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не распространять в публичном пространстве информацию о сотрудничестве с зарубежными партнерами. Журналисты сослались на документ, подписанный заместителем председателя финансового регулятора Ольгой Поляковой.

Ранее в ЦБ РФ оценили процесс тестирования цифрового рубля.