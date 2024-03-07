Стало известно, на что копят россиянки

Почти половина опрошенных россиянок — 40% — откладывает деньги на конкретные цели. Это следует из опроса СберМаркетинга, проведенного накануне 8 марта. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Чаще всего на конкретные цели откладывают деньги респондентки со средним доходом (40–60 тыс. рублей на человека в семье) и молодежь (18–24 года) — по 48%. Среди конкретных целей лидируют путешествия (49%), ремонт (45%), покупка квартиры или дачи (32%), здоровье (26%).

Финансовая подушка есть у 46% респонденток, при этом привычка делать накопления в большей степени типична для женщин с высоким доходом (63%).

Помимо накоплений, 25% россиянок активно занимаются поиском дополнительных источников дохода, а 19% уже нашли такие в течение последнего года. Эта черта в равной степени характерна для женщин с любым уровнем дохода, но после 50 лет интерес к сторонним заработкам резко снижается и уступает место экономии. Среди женщин 51–55 лет экономят 42%, в 56–60 лет — 39%.

В ходе исследования респонденток попросили назвать сумму, которая смогла бы существенно улучшить качество их жизни. Большинство указало 50 тыс. рублей в месяц. Участницы опроса признаются, что лишние деньги они, скорее всего, потратили бы на различные радости и исполнение желаний. 44% начали бы больше путешествовать, 38% сделали бы ремонт в квартире, а 35% потратили бы средства на здоровье и уход за собой. Откладывать дополнительные средства в финансовую подушку согласны 23%.

Если же говорить о единоразовом получении суммы, большинству опрошенных хватило бы 2 млн рублей. Здесь цели выглядят более прагматично. 39% респонденток направили бы средства на покупку квартиры или дома, 27% закрыли бы кредиты и долги, 21% женщин отправились бы в путешествие. В топ-5 популярных ответов также вошли ремонт (20%) и покупка автомобиля (19%). Работающие россиянки с низким доходом ставят в приоритет закрытие кредитов, неработающие со средними доходами чаще мечтают о ремонте, работающие с высоким доходом — хотят путешествовать, но также готовы вложить крупную сумму в инвестиции, открытие бизнеса или образование.

В опросе участвовали 1500 женщин в возрасте 18-60 лет, жительницы городов с населением 100 тыс. человек и более.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что кредитные эксперты сочли женщин более финансово грамотными, чем мужчин.