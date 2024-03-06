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В Минэнерго Украины высказались о продлении транзита газа из России

Bloomberg: Украина захлопнула дверь в вопросе поставок российского газа в Европу

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РИА «Новости»

Минэнерго Украины исключает любые коммерческие соглашения, позволяющие продолжать транспортировку российского природного газа через территорию страны в Европу после истечения срока соглашений в конце 2024 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений, — сказал он. — Я думаю, это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа».

Накануне глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа утверждал, что украинская сторона готова и дальше обеспечивать прокачку газа из России, если об этом попросят европейские партнеры. Днем ранее аналогичное заявление прозвучало от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее эксперт назвал возможные последствия отказа Европы от транзита российского газа через территорию Украины.

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