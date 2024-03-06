В России предупредили о риске усиления дефицита кадров еще в одной отрасли

Российскую строительную индустрию в 2024 году ждет усиление дефицита кадров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).

К декабрю нехватка рабочих в отрасли может вырасти до 15% от фактической численности задействованных в отрасли сотрудников, предупреждают аналитики. Сейчас дефицит в сфере оценивается в 11%.

Среди основных причин такой ситуации в стройиндустрии — рост объемов работ. Так, по результатам прошлого года он вырос на 7,9% в сопоставимых ценах и составил 15,1 трлн рублей.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в России сохранится дефицит рабочих кадров и нехватка инвестиционных ресурсов. По его словам, конкуренция за кадры станет проблемой на ближайшие годы.

Накануне сообщалось, что российские компании стали чаще нанимать студентов и школьников.

Ранее стало известно, кто в России больше всего беспокоится из-за проблем с работой.