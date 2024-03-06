Биткоин начал падать после рекордного взлета

Курс биткоина снизился до $62 тыс., такая стоимость была зафиксирована в 23:22 5 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Вечером 5 марта криптовалюта достигла нового абсолютного исторического рекорда, составив $69 210, превзойдя предыдущий показатель в $68 982, установленный 10 ноября 2021 года.

Заметно, что стоимость биткоина начала расти с конца января, когда он торговался на уровне $39 521. С тех пор криптовалюта регулярно обновляет свои многомесячные рекорды. Эксперты указывают на регуляторные изменения, принятые в январе Комиссией по ценным бумагам и биржам США, как одну из причин роста.

В частности, одобрение первых в стране биржевых фондов (ETF) на биткоин способствовало увеличению интереса к этой криптовалюте.

5 марта Binance прекратила операции с еще одной валютой. Речь идет о нигерийской найре. Начиная с пятницы все балансы в нигерийской валюте будут автоматически конвертированы в стейблкоин USDT. Решение было принято на фоне продолжающегося расследования властей Нигерии в отношении Binance.

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