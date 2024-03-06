Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биткоин начал падать после рекордного взлета

Стоимость биткоина снизилась до $62 тыс. после установления рекорда

close
100%
Shutterstock

Курс биткоина снизился до $62 тыс., такая стоимость была зафиксирована в 23:22 5 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Вечером 5 марта криптовалюта достигла нового абсолютного исторического рекорда, составив $69 210, превзойдя предыдущий показатель в $68 982, установленный 10 ноября 2021 года.

Заметно, что стоимость биткоина начала расти с конца января, когда он торговался на уровне $39 521. С тех пор криптовалюта регулярно обновляет свои многомесячные рекорды. Эксперты указывают на регуляторные изменения, принятые в январе Комиссией по ценным бумагам и биржам США, как одну из причин роста.

В частности, одобрение первых в стране биржевых фондов (ETF) на биткоин способствовало увеличению интереса к этой криптовалюте.

5 марта Binance прекратила операции с еще одной валютой. Речь идет о нигерийской найре. Начиная с пятницы все балансы в нигерийской валюте будут автоматически конвертированы в стейблкоин USDT. Решение было принято на фоне продолжающегося расследования властей Нигерии в отношении Binance.

Ранее Павла Дурова сняли на фото и видео на выставке искусства в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами