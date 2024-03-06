Сбербанк повышает ставки по вкладу в юанях

Сбербанк с 6 марта повышает ставки по вкладу в юанях. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

Процентная ставка зависит от срока хранения вклада, рост составляет до 1 процентного пункта.

Максимальный доход по вкладу в китайской валюте составит 4,07% годовых с учетом капитализации процентов. Его можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от 1 млн юаней. При этом проценты по вкладу будут начисляться ежемесячно.

Ранее максимальная ставка составляла 3,52% годовых при открытии вклада на три года.

Вклад можно оформить на срок от 1 месяца до 3 лет. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней. Открыть его можно в приложении банка или в любом отделении кредитной организации.

В пресс-службе Сбербанка сообщали, что сотрудники выездного сервиса могут помочь гражданам обновить или скачать приложение Сбербанк Онлайн на устройства на базе Android и iOS.

Ранее сообщалось, что в России хотят сделать долгосрочные депозиты более выгодными.