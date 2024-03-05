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«Балтика» начала судиться с Carlsberg из-за старого договора

«Балтика» подала иск к Carlsberg на 4,4 млрд рублей по старому соглашению

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Пивоваренная компания «Балтика» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с иском о взыскании 4,41 млрд рублей с датской Carlsberg Breweries A/S. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Сумма включает основной долг 4,09 млрд рублей и начисленные проценты по займу за август — декабрь 2023 года. Иск связан с соглашением, заключенным сторонами в сентябре 2020 года.

«Балтика» входит в Carlsberg Group, однако в июле 2023 года по указу Путина российские активы датского пивоваренного концерна были переданы во временное управление Росимуществу.

После этого Carlsberg объявила о расторжении лицензий на производство международных и региональных брендов в России. «Балтика» оспорила это решение в суде, требуя признать отказ от лицензий недействительным.

В начале января суд уже удовлетворил иск «Балтики» о недействительности сделки по передаче Carlsberg эксклюзивной лицензии на интеллектуальную собственность казахстанской «дочке».

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