Названы последствия отказа Европы от транзита российского газа через Украину

Прекращение прокачки российского газа в европейские страны через территорию Украины приведет к росту стоимости топлива на мировом рынке. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Это подтолкнет цены повыше, для отдельных стран создаст проблемы, но катастрофы для Евросоюза уже не будет. Хотя даже и этого не хотелось бы никому из реальных игроков», — отметил аналитик.

За последние два года Европа и так значительно сократила закупки энергоресурсов у РФ, рассуждает Юшков. Так, если в 2021 году в регион поступило порядка 160 млрд куб. м российского газа, то в 2023-м значение составило всего 27-28 млрд куб. м, из которых лишь 14,5 млрд куб. м пришлось на транзит через Украину.

До этого аналитик назвал страны, которые больше других пострадают от остановки транзита газа через Украину.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о важности инициативы от Европы по продлению транзита газа.