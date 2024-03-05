В Узбекистане начнут мониторить экспортные цены на овощи и фрукты

Власти Узбекистана намерены ввести в стране мониторинг стоимости экспортных контрактов на овощи и фрукты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, появившийся на сайте базы национального законодательства.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 мая текущего года. При этом в тексте отмечается, что эта мера позволит предотвратить искусственное занижение цен на плодоовощную продукцию и начать контролировать поступление валютной выручки в страну.

«Вводится мониторинг стоимости экспортных контрактов на плодоовощную продукцию и контроль за формированием экспортных цен по перечню, утвержденному в установленном порядке», — говорится в документе.

Его авторы добавили, что список овощей и фруктов с рекомендуемыми минимальными экспортными ценами должна утвердить специальная правительственная комиссия. Стоимость товаров будет определена с учетом цен на аналогичные продукты, характерные для внешних рынков.

При этом компаниям, которые ввозят овощи и фрукты на территорию Узбекистана, дадут возможность самостоятельно устанавливать их минимальную экспортную цену. Однако она не должна оказаться ниже рекомендуемой более чем на 20%, уточняется в документе.

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