Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане начнут мониторить экспортные цены на овощи и фрукты

Узбекистан с 1 мая введет мониторинг экспортных цен на плодоовощную продукцию

close
100%
Shutterstock

Власти Узбекистана намерены ввести в стране мониторинг стоимости экспортных контрактов на овощи и фрукты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, появившийся на сайте базы национального законодательства.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 мая текущего года. При этом в тексте отмечается, что эта мера позволит предотвратить искусственное занижение цен на плодоовощную продукцию и начать контролировать поступление валютной выручки в страну.

«Вводится мониторинг стоимости экспортных контрактов на плодоовощную продукцию и контроль за формированием экспортных цен по перечню, утвержденному в установленном порядке», — говорится в документе.

Его авторы добавили, что список овощей и фруктов с рекомендуемыми минимальными экспортными ценами должна утвердить специальная правительственная комиссия. Стоимость товаров будет определена с учетом цен на аналогичные продукты, характерные для внешних рынков.

При этом компаниям, которые ввозят овощи и фрукты на территорию Узбекистана, дадут возможность самостоятельно устанавливать их минимальную экспортную цену. Однако она не должна оказаться ниже рекомендуемой более чем на 20%, уточняется в документе.

Ранее Япония резко увеличила импорт российского зерна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами