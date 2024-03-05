Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкие отели не могут получить оплату от российских туристов

Aydınık: турецкие отели не могут получить плату за проживание от туристов из РФ

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Турецкие отели не могут получить плату за проживание от российских туристов. Об этом пишет газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan («Родина»), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.

По данным издания, турецкие туристические компании также не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке. В качестве причины трудностей называются платежные проблемы, связанные с санкциями против РФ.

«Туркомпании, которые хотят принять участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве 19-21 марта, не могут отправить свои взносы за участие. Наши отели не могут получить плату за проживание из России. Валюта, отправленная из России, либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно», — пояснил Ускюплю.

Он добавил, что граждане Турции, занятые в туристическом секторе, могут испытывать серьезные сложности в новом сезоне. Также деловой мир Турции находится под серьезным давлением со стороны США, которые требует прекратить торговые отношения с Россией.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян рассказал изданию «Звезда», что на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между странами стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами