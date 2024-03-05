В Банке России заявили о недооцененности юаня

Курс юаня на валютном рынке РФ систематически недооценивается к доллару, считают в Банке России. Об этом говорится в «Обзоре финансовых инструментов» ЦБ.

Доля валютной пары юань/рубль в структуре биржевых торгов по итогам 2023 года достигла 40%, впервые превысив долю пары доллар/рубль. Однако дальнейший рост валюты КНР ограничены из-за особенностей расчетов на фоне антироссийских санкций.

«Большинство экспортных операций осуществляются в юанях и евро, в то время как импортные операции

формируют спрос не только на юани, но и на доллары США и евро», — отмечается в обзоре регулятора.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил ослабление курса рубля. Среди основных факторов — геополитическая ситуация и новые санкции США и Евросоюза. Аналитик также рассказал, что может оказать поддержку российской валюте в ближайшее время.

Ранее финансист Андрей Бархота подтвердил возможный уход из России 15 банков.