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Блокада банков лишила Турцию экспортной выручки

Турецкие бизнесмены просят включить Россию в список стран внебанковской торговли

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Depositphotos

Турецкие компании, работающие на российском направлении, не могут получить выручку из-за жестких ограничений Запада на банковские операции с РФ. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim.

Издание отмечает, что экспортеры просят власти включить Россию в список 33 стран, сделки с которыми можно проводить вне банковской системы. Это позволит обходить санкционные ограничения.

По данным издания, компании не могут закрыть экспортные контракты, так как банки возвращают платежи из России. Экспортеры лишены возможности получать выручку по поставкам. Источники газеты сообщают, что блокада турецких банков со стороны Запада очень жесткая. Экономические ведомства Турции пытаются решить эту проблему.

До этого США предупреждали турецкие банки о необходимости тщательно проверять трансграничные переводы из России. В Анкаре ситуацию не считают катастрофичной и рассчитывают на урегулирование.

До этого стало известно, что ряд турецких бизнесменов планирует судиться с США из-за санкций против России.

Ранее посол Китая объяснил сбои в недавних расчетах с Россией.

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