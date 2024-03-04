В России разрабатывается новая версия антипиратского реестра

В России на площадке «Медиакоммуникационного союза» разрабатывается новая версия антипиратского реестра, к которому подключены правообладатели музыкальных и литературных произведений. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание напомнило, что реестр был создан еще пять лет назад после того, как в 2018 году был подписан соответствующий меморандум между медиакомпаниями, продюсерами и интернет-организациями. В реестр было внесено свыше 216 млн ссылок.

По словам экспертов, существующее программное обеспечение не позволяет подключать новых участников меморандума. Поэтому необходима обновленная система, подрядчиков на разработку которой будут выбирать среди отечественных специалистов.

В новом варианте реестра будет учтено увеличившееся количество контента, кроме того, в него войдет контент правообладателей в сфере музыки и книг.

До этого британские ученые из Портсмутского университета выяснили, что предупреждения об ответственности за цифровое пиратство провоцируют мужчин еще активнее пользоваться нелицензионным контентом и не платить за продукты чужого интеллектуального труда.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.