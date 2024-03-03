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Россия сократит поставки нефти во втором квартале

Новак: РФ во втором квартале 2024 года сократит поставки нефти на 471 тыс. б/с

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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер российского правительства Александр Новак сообщил, что страна сократит добычу и экспорт нефти на 471 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+», — сказал Новак.

Отмечается, что Россия будет добывать в апреле порядка 350 тыс. баррелей в сутки, а экспортировать 121 тыс. баррелей в сутки.

До этого Новак заявил, что спрос на нефть в мире будет увеличиваться как минимум в течение ближайших 15 лет. Вице-премьер публично не согласился с тезисами о том, что нефть изживает себя как ресурс, и, сославшись на экспертные прогнозы, заявил, что мировой рост спроса на «черное золото» будет продолжаться еще достаточно долго.

13 февраля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно. Организация отмечает, что в текущем году спрос будут поддерживать авиаперевозки, растущий автопром и активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, особенно в странах вне ОЭСР.

Ранее Еврокомиссия снизила прогноз цен на нефть Brent на 2024 год.

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