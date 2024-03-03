Страны-экспортеры газа высказались против вмешательства ЕС в ценообразование

Страны – участницы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) высказались против введения искусственных ограничений на рынках газа, в частности против внедрения «потолков цен». Об этом говорится в Алжирской декларации, принятой по итогам прошедших 1-2 марта внеочередной встречи министров и седьмого саммита глав государств ФСЭГ.

В документе подчеркивается неприятие странами – участницами Форума «любого искусственного вмешательства в работу рынков природного газа», в том числе попыток «внедрения политически мотивированных «потолков цен». По мнению стран ФСЭГ, такие меры могут только усугубить дефицит предложения и помешать инвестициям в развитие отрасли.

«Наши страны выступают категорически против подобного рода искусственного ограничения цен, которое лишь ухудшит ситуацию на рынке», — заявил по итогам саммита министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб.

Кроме того, в декларации выражается осуждение в отношении «беспрецедентных односторонних действий и налоговых мер», оправдываемых обеспечением энергобезопасности одних стран в ущерб другим. Такие действия, по мнению участников ФСЭГ, идут вразрез с принципами газового рынка и лишь усугубляют положение наиболее уязвимых слоев населения.

«Мы считаем важной защиту газовой инфраструктуры, в том числе трансграничной, от преднамеренных нападений», — подчеркнуто в декларации.

Евросоюз с февраля 2023 года ввел временный механизм корректировки цен на газ с плавающим ценовым потолком. Он автоматически срабатывает, когда цена превышает €180 за мегаватт-час на хабе TTF в течение трех дней. Действие механизма рассчитано на год с возможностью продления.

До этого в Венгрии заявили, что не нуждаются в поставках газа через Украину.

Ранее в Катаре предрекли дефицит газа в мире.