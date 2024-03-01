В ЦБ выразили беспокойство о передаваемых данных банками

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятора беспокоит невысокое порой качество данных, которые банки передают в бюро кредитных историй. Об этом сообщает «Прайм».

Она подчеркнула, что ЦБ навел порядок в качестве отчетности банков, но в качестве данных для бюро регулятор продолжает фиксировать значительное количество нарушений.

До этого заместитель председателя Центрального банка России Ольга Полякова заявила, что к концу года может пополниться список системно-значимых кредитных организаций.

Накануне в Центральном банке России заявили, что российские кредитные организации получили в 2023 году рекордную чистую прибыль в размере 3,4 трлн рублей.

По данным ЦБ, в прошлом году банки смогли заработать беспрецедентную сумму благодаря восстановлению основных доходов, сокращению резервов и получению существенных доходов от валютной переоценки.

Регулятор отметил, что этот результат нельзя рассматривать в отрыве от слабых показателей 2022 года. Средняя прибыль банковского сектора РФ за два года оказалась на 27% ниже, чем в 2021-м.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.