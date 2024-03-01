В России увеличится список системно-значимых банков

Заместитель председателя Центрального банка России Ольга Полякова заявила, что к концу года может пополниться список системно-значимых кредитных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Центральный банк будет пересматривать методологию отнесения организаций, которые относятся с системно-значимым кредитным организациям. В конце 2024 года список должен будет пополниться, отметила Полякова.

До этого в Центральном банке России заявили, что российские кредитные организации получили в 2023 году рекордную чистую прибыль в размере 3,4 трлн рублей.

По данным ЦБ, в прошлом году банки смогли заработать беспрецедентную сумму благодаря восстановлению основных доходов, сокращению резервов и получению существенных доходов от валютной переоценки.

Регулятор отметил, что этот результат нельзя рассматривать в отрыве от слабых показателей 2022 года. Средняя прибыль банковского сектора РФ за два года оказалась на 27% ниже, чем в 2021-м.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.