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В России призвали оставить порог беспошлинного ввоза импортных товаров на прежнем уровне

Глава CПPФ Шелищ: порог беспошлинного ввоза импортных товаров нужно сохранить

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Shutterstock

Порог беспошлинного ввоза импортных товаров для личного пользования нужно оставить на прежнем уровне, иначе россияне не смогут покупать импортные товары, не конкурирующие с отечественной продукцией. Союз потребителей России направил в кабмин предложение сделать беспошлинный потолок в €1 тыс. бессрочным, эту тему вскоре рассмотрят в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

Председатель Союза потребителей страны Петр Шелищ в своем письмо, направленном в адрес вице-премьера Алексея Оверчука, в Минэкономразвития и Минпромторг, указал, что снижение лимита будет выступать против интереса жителей России. Он подчеркнул, что инициатива не позволит им приобретать многие востребованные товары, которые не производятся в стране.

«Неизбежным следствием станет снижение доступности для россиян нужных им импортных товаров, не конкурирующих с отечественной продукцией, которое не встретит понимания и вызовет недовольство с их стороны», — указал Шелищ.

Он призвал правительство принять меры, чтобы продлить действующую норму без ограничения срока ее действия.

С 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза импортных товаров должен вернуться к отметке в €200, установленной до апреля 2022 года. Тогда Евразийская экономическая комиссия временно подняла лимит до €1 тыс., и это решение несколько раз продлевалось. По данным ФТС, при превышении беспошлинного порога взимается пошлина в размере 15% от стоимости товара сверх лимита, но не менее €2 за 1 кг веса.

Ранее Минфин выступил за отмену повышенного порога беспошлинной онлайн-торговли.

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