В России призвали оставить порог беспошлинного ввоза импортных товаров на прежнем уровне

Порог беспошлинного ввоза импортных товаров для личного пользования нужно оставить на прежнем уровне, иначе россияне не смогут покупать импортные товары, не конкурирующие с отечественной продукцией. Союз потребителей России направил в кабмин предложение сделать беспошлинный потолок в €1 тыс. бессрочным, эту тему вскоре рассмотрят в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

Председатель Союза потребителей страны Петр Шелищ в своем письмо, направленном в адрес вице-премьера Алексея Оверчука, в Минэкономразвития и Минпромторг, указал, что снижение лимита будет выступать против интереса жителей России. Он подчеркнул, что инициатива не позволит им приобретать многие востребованные товары, которые не производятся в стране.

«Неизбежным следствием станет снижение доступности для россиян нужных им импортных товаров, не конкурирующих с отечественной продукцией, которое не встретит понимания и вызовет недовольство с их стороны», — указал Шелищ.

Он призвал правительство принять меры, чтобы продлить действующую норму без ограничения срока ее действия.

С 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза импортных товаров должен вернуться к отметке в €200, установленной до апреля 2022 года. Тогда Евразийская экономическая комиссия временно подняла лимит до €1 тыс., и это решение несколько раз продлевалось. По данным ФТС, при превышении беспошлинного порога взимается пошлина в размере 15% от стоимости товара сверх лимита, но не менее €2 за 1 кг веса.

Ранее Минфин выступил за отмену повышенного порога беспошлинной онлайн-торговли.