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Во Франции рекордно замедлилась инфляция

Инфляция во Франции замедлилась до самого низкого уровня с сентября 2021 года

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Shutterstock

Темпы инфляции во Франции замедлились до самого низкого уровня за последние два с половиной года. Об этом пишет Bloomberg.

Как и ожидалось, потребительские цены во второй по величине экономике еврозоны за февраль выросли на 3,1% в годовом выражении против прироста на 3,4% в январе.

Между тем инфляция в Испании по итогам месяца немного превысила ожидания, хотя и снизилась — до 2,9% с 3,5%. Позже в четверг данные опубликует Германия.

В целом по еврозоне в феврале аналитики ожидают снижения инфляции до 2,5% с 2,8%.

Показатели подогревают споры о том, когда Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует приступить к смягчению денежно-кредитной политики. В январе ЕЦБ сохранил рекордный уровень ставки в 4,5% годовых.

Ранее сотрудники ЕЦБ негативно оценили работу председателя регулятора Кристин Лагард.

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