Путин призвал направлять субъектам возвращаемые ими средства по кредитам

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал направлять субъектам страны возвращаемые ими средства по кредитам.

Глава государства напомнил, что в 2023 году российские субъекты начнут гасить эти долги.

«И средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурных кредитов. Направить, скажем, на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники и так далее», — сказал президент.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и вряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Раннее Путин предложил списать задолженности регионов России по бюджетным кредитам.