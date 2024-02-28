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Сбер представил концепцию Климатического совета БРИКС

Ведяхин: странам БРИКС нужно создать единый центр выработки решений

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Пресс-служба Сбера

Целью создания Климатического совета БРИКС является формирование механизма сотрудничества стран альянса в области климата, зеленой экономики и устойчивого развития на наднациональном уровне. Об этом на семинаре по финансированию устойчивого развития, который Банк России провел для центральных банков стран БРИКС, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В рамках семинара он представил разработанную концепцию Климатического совета стран БРИКС, в которой отражено понимание задач, функционала и направлений работы. По его мнению, для объединения усилий странам альянса необходимо создать единый орган, который станет центром выработки совместных решений и реализации проектов. Он подчеркнул, что такой площадкой может стать Климатический совет стран БРИКС.

«Ключевая задача — создать координационный центр практик, решений, стандартов и экспертизы широкого круга стейкхолдеров под патронажем представителей БРИКС по климату, зеленой экономике и устойчивому развитию», — сказал Ведяхин.

При этом он выделил большую роль центральных банков и регуляторов стран альянса. По его словам, их поддержка важна для создания общей таксономии устойчивого развития на пространстве БРИКС.

Как уточнил Ведяхин, страны БРИКС в некоторых направлениях имеют похожую проблематику задач климатической повестки и устойчивого развития.

«Для их эффективного решения необходимы объединение усилий, обмен экспертизой и практиками, синхронизация таксономии и формирование общей ESG-инфраструктуры на пространстве БРИКС, в том числе для взаимного признания и обмена зелеными сертификатами и углеродными единицами», --считает он.

Кроме того, Ведяхин предложил создать рабочую группу из представителей разных стран БРИКС, которая занялась углубленной проработкой концепции климатического совета.

Напомним, для всех государств альянса Климатическая повестка и тема устойчивого развития является одной из приоритетных. Это обусловлено тем, что более 45% мировых выбросов парниковых газов приходится на страны БРИКС.

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