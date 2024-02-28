В ВТБ сообщили о росте гарантийного рынка

В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тыс. гарантий и аккредитивов, этот результат на четверть превышает показатели предыдущего года. Объем выдач документарных продуктов за 2023 год вырос на 30% к 2022 году — до 672,3 млрд рублей. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ сообщил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка Руслан Еременко.

По словам старшего вице-президента банка, гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года вырос на 28% и составил 641 млрд рублей.

Руслан Еременко отметил, что чаще всего предприниматели оформляют в ВТБ гарантии на исполнение контрактов — они занимают 52% объема портфеля, еще более четверти приходится на гарантии возврата аванса.

Среди самых востребованных продуктов Руслан Еременко назвал гарантии возврата займа, платежа, налоговые и таможенные.

По статистике ВТБ, банковские гарантии активнее привлекают предприятия, работающие в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, торговли, машиностроения и металлообработки, а также жилищного и коммерческого строительства.

«Гарантийный рынок продолжает расти на фоне увеличения объема госзакупок и числа активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. ВТБ поддерживает предпринимателей как в работе на госзаказ, так и по коммерческим контрактам», — отметил Руслан Еременко.

Он подчеркнул, что работающий механизм предоставления гарантий направлен на их максимальную доступность для любого бизнеса.

«Большая часть гарантий выдана в прошлом году по экспресс-технологии с ускоренным принятием решения», — уточнил старший вице-президент ВТБ.

Особенно популярными среди клиентов малого бизнеса Еременко назвал экспресс-гарантии в рамках госзакупок и коммерческих контрактов, которые можно оформить дистанционно на сумму до 75 млн рублей и получить в течение двух часов.

В рамках Стратегической недели ВТБ также сообщил, что в сегменте среднего и малого бизнеса до конца 2026 года планирует увеличить число активных этого сегмента в 1,5 раза. Кроме этого, банк рассчитывает на 40% увеличить к концу 2026 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса.